مي فاروق تستعد لإطلاق أغنيتها الجديدة «ليه»

تستعد الفنانة مي فاروق لإطلاق أغنيتها الجديدة «ليه» عبر المنصات السمعية ومواقع التواصل الاجتماعي وقناتها بموقع يوتيوب.

تفاصيل أغنية ليه

أغنية ليه من كلمات خالد أمين وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام ووتريات أشرف رجب وهندسة صوت ياسر أنور.

وكانت الفنانة مي فاروق احتفلت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بتصدر أغنية «افتكرلك إيه» تريند يوتيوب.

ونشرت مي فاروق بوستر الأغنية، وعلقت عليه: «افتكرلك ايه تتصدر التريند على يوتيوب، شكرًا جمهوري الغالي».

أغنية افتكرلك إيه

أغنية افتكرلك إيه، ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هي: كمان أمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.

وحققت أغنية افتكرلك إيه، نجاحا كبيرا ونالت إشادات الجمهور فور طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» إذ أن الأغنية تشهد التعاون الأول بين مي فاروق وعمرو مصطفى.