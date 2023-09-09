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مي فاروق تطرح برومو أغنية «ليه» (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
11:27 م | السبت 09 سبتمبر 2023
مي فاروق

مي فاروق

طرحت الفنانة مي فاروق عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، البرومو الدعائي لأغنيتها الجديدة ليه، والمقرر طرحها خلال أيام.

تفاصيل أغنية ليه

ونشرت مي فاروق البرومو الدعائي للأغنية، وعلقت عليه: «ليه قريبا.. من كلمات خالد أمين وألحان محمد رحيم وتوزيع أحمد عبد السلام ووتريات أشرف رجب وهندسة صوت ياسر أنور».

 

أغنية أفتكر لك إيه

وحققت مي فاروق مؤخرا نجاحا كبيرا بأغنية أفتكر لك إيه، التي حققت أعلى مشاهدات على اليوتيوب وهي من ألحان ومقدمة وفواصل موسيقية لـ عمرو مصطفى، وتوزيع المايسترو نادر حمدي، والفرقة الموسيقية هي: كمان أمير سمير، شيللو إيهاب سمير، إيقاع رائد سيكا، عود إسلام ابتي، قانون مايكل فؤاد.

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