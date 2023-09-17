هالة صدقي تحصد جائزة أفضل ممثلة في الموريكس دور عن جعفر العمدة

حصلت الفنانة هالة صدقي على جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن مسلسل جعفر العمدة في الموريكس دور، ويقام توزيع الجوائز حاليا في لبنان.

ونشرت الصفحة الرسمية للموريكس دور عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، صورة لهالة صدقي خلال تسلم الجائزة مصحوبة بتعليق: «هالة صدقي أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن جعفر العمدة».

هالة صدقي تتألق في مسلسل جعفر العمدة

وتألقت الفنانة هالة صدقي خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل جعفر العمدة بدور صفصف والدة جعفر العمدة.

مسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.