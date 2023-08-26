هالة صدقي: سعيدة بتكريمي في مهرجان القاهرة للدراما

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بالتكريم خلال مهرجان القاهرة للدراما عن دورها في مسلسل جعفر العمدة، وخاصة أن التكريم جاء بإجماع معظم المشاركين.

هالة صدقي: أخدت الأوسكار العربي

وقالت «صدقي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، إنها سعيدة بالجائزة، ولكن أكثر ما يسعدها آراء الناس في الشارع، مضيفة: «أنا واخدة جائزة الجمهور من آخر يوم في رمضان.. وخاصة أن عدد المشاهدات وصلت لأكثر من 4 مليارات، وانا فعلًا خدت الأوسكار العربي».

أحب العمل مع محمد سامي.. و«رمضان» موهوب

وأضافت الفنانة هالة صدقي: «أحب العمل مع محمد سامي كثيرًا.. ومحمد رمضان ممثل رائع وموهوب، وفيه كيميا عظيمة بيننا، والشركة المنتجة لم تحدد الجزء الثاني لمسلسل جعفر العمدة، ولكن الأكيد أنها تريد تقديم أفضل شيء للمشاهد.. وتحدثنا بعد رمضان مباشرة عن جزء ثان لجعفر العمدة.. ولو تم التأكيد على الجزء الثاني فبالطبع ستكون الأولوية له».