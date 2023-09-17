نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع كفر الشيخ علمي «بنات» بالدرجات

أكد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، اعتماد تنسيق الأزهر للعام الجامعي 2023، والتي تضمنت فيما بينها نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع كفر الشيخ علمي بنات.

حيث تستقبل كلية الدراسات الإسلامية والعربية في مدينة كفر الشيخ، الطالبات الجدد من النجاحات بمرحلة الثانوية الأزهرية للعام الأزهري الحالي.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع كفر الشيخ علمي بنات

بينما تقدم «الوطن»، عبر موقعها نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع كفر الشيخ علمي بنات، من خلال التالي:

كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات فرع مدينة كفر الشيخ

1- شعبة «اللغة العربية»، تستقبل الطالبات الحاصلات على مجموع درجات انتساب 338 درجة، وانتظام 386 درجة لشعبة علمي.

2- شعبة «الشريعة الإسلامية»، تستقبل الطالبات الحاصلات على مجموع درجات 325 درجة انتساب، و 414 درجة انتظام لشعبة علمي.

3- شعبة «أصول الدين»، تستقبل الطالبات الحاصلات على مجموع درجات 342 درجة انتساب، و409 درجة انتظام لشعبة علمي.

الالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ بنات

صرح مصدر مطلع ، بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر فرع كفر الشيخ بنات، أنه على الطالبات المرشحات من قبل مكتب التنسيق، اتباع الخطوات التالية للالتحاق بالكلية فرع مدينة كفر الشيخ:

- أن تقوم الطالبة بدفع مصروفات الكلية عبر فوري على كود خدمة بنحو 6500 جنيه.

- دخول الطالبات على الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاق الخاص به.

https://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/Index

- التوجه من خلال الطالبات لمقر الكلية في مدينة كفر الشيخ لتقديم الملف الخاص بهن.