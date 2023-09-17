نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 بالمنوفية للعلمي والأدبي

تشغل نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 بالمنوفية للقسمين العلمي والأدبي قطاع كبير من الطلاب بالمحافظة والمحافظات المجاورة للبنين والبنات، والتي تم الإعلان عنها رسمياً، وتشمل كليات في السادات وشبين الكوم.

نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 بالمنوفية علمي وأدبي

وجاء نتيجة تنسيق جامعة الأزهر 2023 بالمنوفية للقسم العلمي والأدبي على النحو التالي، وفق ما أعلنته الجامعة في بيانها الرسمي:

أولا: القسم الأدبي بنات

- الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية، شعبة الدراسات الإسلامية، انتظام، بحد أدنى 394 درجة.

- الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية، شعبة أصول الدين انتظام، بحد أدنى 409 درجة.

- الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية شعبة اللغة العربية انتظام، بحد أدنى 356 درجة.

- الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية شعبة اللغة العربية انتساب، بحد أدنى 328 درجة.

ثانيا: القسم الأدبي للبنين

- أصول الدين والدعوة شبين الكوم تخصص عام انتساب، بحد أدنى 323 درجة.

- اللغة العربية شبين الكوم تخصص عام انتساب، بحد أدنى 321 درجة.

- اللغة العربية شبين الكوم شعبة الوثائق والمكتبات انتظام، بحد أدنى 318 درجة.

- اللغة العربية شبين الكوم تخصص عام انتظام، بحد أدنى 321 درجة

ثالثا: القسم العلمي بنات

- الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية شعبة الدراسات الإسلامية انتساب، بحد أدنى 380 درجة.

- الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية شعبة اللغة العربية انتساب، بحد أدنى 360 درجة.

- الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية، شعبة أصول الدين انتظام، بحد أدنى 348 درجة.

- الدراسات الإسلامية والعربية بمدينة السادات بالمنوفية شعبة الشريعة الإسلامية انتظام، بحد أدنى 344 درجة.

رابعاً: القسم العلمي بنين

- كلية الزراعة بالقاهرة فصول السادات بالمنوفية انتظام، بحد أدنى 468 درجة.

- كلية أصول الدين والدعوة شبين الكوم تخصص عام انتساب، بحد أدنى 396 درجة.

- كلية اللغة العربية شبين الكوم تخصص عام انتساب، بحد أدنى 351 درجة.

- كلية اللغة العربية شبين الكوم تخصص عام انتظام، بحد أدنى 338 درجة.