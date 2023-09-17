رابط موقع تنسيق الأزهر 2023.. اعرفها من هنا

تتجه اهتمامات الطلاب بعد ساعات قليلة من ظهور نتيجة تنسيق الأزهر، إلى موقع تنسيق الأزهر 2023، للبحث عن نتيجة رغبات الكليات الخاصة بهم، ومعرفة نتيجة التنسيق، من خلال موقع تنسيق الأزهر 2023، إذ أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، خلال مؤتمر، إعلان نتيجة التنسيق الذي عقد ظهر اليوم، أن نتيجة الطلاب المتقدمين للتنسيق أصبحت متاحة.

رابط موقع تنسيق الأزهر 2023

واستكمالا للخدمات التي يقدمها موقع «الوطن» لقرائه ومتابعيه، فإنه يمكن للطلاب معرفة نتيجة التنسيق الخاصة بهم من خلال الدخول إلى موقع تنسيق الأزهر 2023 عبر الرابط من هنــــــا

التحويل بين الكليات الأزهرية

وكان رئيس جامعة الأزهر، أعلن اليوم، أن التحويل بين الكليات سيتم وفق مؤشرات الحد الأدنى للكليات التي أعلنتها الجامعة، بالإضافة إلى التوزيع الجغرافي، وذلك وفق قانون المجلس الأعلى للجامعات.

كما أكد فضيلة الدكتور سلامة داود، أنه سيتم فتح باب تعديل الترشيح بداية من يوم الأربعاء المقبل حتى 22 من الشهر ذاته، لافتا إلى أنه يمكن لخريجي الثانوية الأزهرية الذين لم يتمكنوا من التقديم للتنسيق، أن يتقدموا برغباتهم خلال تلك الأيام.