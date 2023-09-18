«السياحة»: زيادة أعداد المسافرين للعمرة منذ بدء الرحلات أول سبتمبر

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه وفقا لإحصاءات البوابة المصرية للعمرة، فإن أعداد المواطنين المصريين حاملي تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للمملكة العربية السعودية والذين سافروا للمملكة وحصلوا على «باركود» البوابة منذ بدء موسم العمرة الحالي 5 سبتمبر 2023 أقل بكثير من الذين سافروا خلال بداية موسم العمرة السابق.

أعداد المسافرين للعمرة منذ بداية الموسم

وأضاف لـ«الوطن» أن تراجع أعداد المصريين الحاصلين على تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية خلال الفترة الحالية صب بصورة كبيرة في زيادة أعداد المعتمرين المسافرين للعمرة منذ بدء الرحلات أوائل الشهر الجاري، موضحا أن أعداد المعتمرين المصريين الذين سافروا خلال تلك الفترة جيد للغاية.

تأشيرات الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن عدد المواطنين المصريين الذين سافروا بتأشيرة الزيارة الشخصية والسياحية للسعودية واستطاعوا أداء مناسك العمرة العام الماضي تجاوز الـ 750 ألف مواطن، موضحا أنه من المتوقع وفقا للمؤشرات الحالية ألا يتجاوز أعداد الحاصلين على تلك التأشيرات هذا العام عن الـ 500 ألف مواطن.

يشار إلى أن عدد شركات السياحة التي يحق لها تنظيم رحلات العمرة هذا العام حتى الآن بلغ نحو 800 شركة.