صحة الشرقية: تشغيل معمل الميكروبيولوجي بمستشفى صدر الزقازيق

وجه الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بسرعة تفعيل معمل الميكروبيولوجي بمستشفى أمراض الصدر بالزقازيق، ويأتي ذلك بعد تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية المختلفة، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، بتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.

وكيل وزارة الصحة يتفقد مستشفى أمراض الصدر بالزقازيق

جاء ذلك خلال تفقد وكيل وزارة الصحة بالشرقية مستشفى أمراض الصدر بالزقازيق، بحضور لجنة من وزارة الصحة والسكان، ضمت كل من الدكتورة عزة عبدالعزيز، الدكتور محمود جلال، الدكتورة حسام خاطر، الدكتورة خلود ممدوح، الدكتورة ندا نجدي، الدكتورة بسمه البغدادي، من المكتب الفني للقطاع بالوزارة، ولجنة آخرى من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة، الدعم الفني للمنشآت الصحية، مكلفة من الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة، تضم كل من سهير عاطف، والدكتورة رانيا محمود، والدكتورة هبه عزت، والدكتور عمر عبدالعظيم، والدكتورة نهال كمال.

وضع الخطط اللازمة لتحسين الأداء

وقام وكيل وزارة الصحة، بتفقد عدد من الأقسام الطبية بالمستشفى، متابعاً أعمال اللجنة التي تستمر لمدة 3 أيام لتقييم المستشفى، وتحديد نقاط القوة والضعف، ووضع الخطط اللازمة لتحسين الأداء، وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى بالمستشفى.

كما تفقد وكيل الوزارة أعمال التطوير التي تمت بقسم المعامل، والثلاجة الجديدة لحفظ الدم، والتي تم دعمها لإنشاء بنك دم تخزيني بالمستشفى.

وكلف الدكتور هشام مسعود مدير إدارة الجودة ومدير إدارة المستشفيات والإدارات الفنية، بأهمية الإعداد الجيد لكافة المستشفيات للتسجيل والاعتماد بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية، والعمل المتواصل على هذا الملف لاستيفاء اشتراطات الجودة والاشتراطات الصحية التي تؤهلها للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ومن جانبه أشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بأن التأمين الصحي الشامل يعد منظومة أساسها تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، وتغطي مظلته جميع المواطنين.