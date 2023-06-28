إحالة المتغيبين عن العمل في مستشفى الصدر والحميات بقنا للتحقيق

قرر الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة قنا، إحالة المتغيبين عن العمل في مستسفى الصدر ومستشفى الحميات، للشؤون القانونية العاجلة، وتوقيع أقصى جزاء للمقصرين.

انتظام سير العمل

جاء ذلك خلال قيام مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، اليوم، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بجولة تفقدية لمستشفى حميات قنا ومستشفى صدر قنا، وذلك للاطمئنان على سير العمل وتوافر الخدمة الطبية اللازمة للمرضى.

واستهل «تواضروس» جولته بتقديم التهنئة للفريق الطبي المتواجد بمناسبة العيد، واستكمل زيارته بتفقد الأقسام المختلفة للاطمئنان على المرضى وسلامتهم، مهنئا المرضى بالعيد، داعيا لهم بالسلامة والعافية.

وأكد «راجي» على استمرار المرور والمتابعة على منافذ الخدمة الطبية بشكل مفاجئ بمعدل 3 مرات على كل مستشفى خلال فترة إجازة العيد، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بضرورة المتابعة المستمرة لمنافذ الخدمة الطبية في فترة الأعياد.