إصابة 3 في حادث تصادم بين سيارتين بـ«صحراوي البحيرة»

أصيب قبل قليل 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

إصابة 3 أشخاص في حادث

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد 3 أشخاص مصابين بجروح، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بنطاق دائرة شرطة المركز، وجار عمل الفحوصات الطبية.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من «رانيا إيهاب مصطفى كمال، 21 سنة، شرين عثمان إبراهيم، 39 سنة، كريم طارق سليم، 3 سنوات، ونقل المصابون إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.