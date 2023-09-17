هالة صدقي بعد حصولها على جائزة الموريكس دور: شكرا للجمهور العربي

أعربت الفنانة هالة صدقي، عن سعادتها بحصولها على جائزة أفضل ممثلة عربية في الدراما المصرية عن دورها في مسلسل جعفر العمدة؛ وذلك عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام».

ونشرت هالة صدقي صورة لها من الحفل، وعلقت عليها قائلة: «شكرا لأهم مهرجانات الشرق الأوسط مهرجان الموركس دور وجائزة أحسن ممثلة في الوطن العربي بإجماع اللجنة وجائزة الجمهور شكرا للجمهور العربي والجمهور اللبناني، أشكرك يا رب على إنصافك».

مسلسل جعفر العمدة

وشاركت الفنانة هالة صدقي في السباق الرمضاني بمسلسل جعفر العمدة من بطولة محمد رمضان، زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.