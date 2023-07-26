طرق الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة 30 ألف معلم.. الاختبارات 21 أكتوبر

حدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، طرق الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة 30 ألف معلم في وظيفة معلم فصل للعام المالي الحالي بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وموعد الامتحان لخوض مسابقة شغل الوظائف، مشددة على ضرورة الالتزام بكتابة البيانات بدقة للحصول على النتيجة.

طرق الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة 30 ألف معلم

وعن طرق الاستعلام عن القبول المبدئي بمسابقة 30 ألف معلم، أكّد الجهاز في بيان له، أن المتقدم يدخل على موقع بوابة الوظائف الحكومية ويدون الرقم القومي الخاص به ورقم التقديم، من هنا.

وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إلى أنَّه من المقرر عقد الاختبار للمقبولين بداية من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز، مشدداً على ضرورة عدم الانسياق وراء أي شخص يدعى قدرته على التأثير في العملية الامتحانية لصالح متقدم أو غيره.

موقف من حالت ظروفهم الصحية عن حضور اختبارات مسابقة 30 ألف معلم

وفي سياق متصل، أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرصه على المتابعة المستمرة لمسابقة 30 ألف معلم، موضحاً أنَّه سيتمّ إتاحة الفرصة للمعلمين والمعلمات الجدد لاستكمال الاختبارات المتبقية لهم في المسابقة الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالها.

وشدد وزير التربية والتعليم، على أنَّه سيتمّ التواصل مع مجموعة المعلمين والمعلمات الذين حالت ظروفهم الصحية دون استكمالهم باقي الاختبارات، لتوضيح الخطوات المقبلة ومواعيد استكمال الاختبارات عقب انتهاء ظروفهم الصحية، مؤكّداً أنَّ رؤية الوزارة ترتكز على اختيار معلمين يتمتعون بمهارات مهنية.