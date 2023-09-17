إصابة 12 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 12 شخصا بينهم 3 مجهولي الهوية، بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام مدخل التحدي بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

ورد إخطار إلى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، باستقبال مستشفى وادي النطرون العام 12 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي أمام قرية التحدي، وجاري تقديم الخدمات الطبية اللازمة.

تحديد هوية المصابين

وأسفر الحادث عن إصابة كل من روان علي حامد عبد الحميد، 12سنة، شروق علي حامد عبد الحميد، 10 سنوات، سيدة شحاته شعبان محمد، 37 سنة، شادية عبد الحميد علي، 60 سنة، محمد ثابت محمود، 35 سنة، أنس خميس حسن، سنتين، مي خميس حسن، 5 سنوات، خيرية أحمد علي، 50 سنة، لواحظ أحمد حسين، 57 سنة، 3 آخرون مجهولي الهوية.

وتم نقل المصابون إلى مستشفى وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابساته.