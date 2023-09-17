محافظة القاهرة: وزعنا شنط ومستلزمات مدرسية على 500 ألف أسرة من الأولى بالرعاية

قال المتحدث الإعلامي لمحافظة القاهرة اللواء إبراهيم عوض، إن رئيس الوزراء افتتح معرضا بأرض المعارض الأسبوع الماضي وبدأنا مبادرة من 10 أيام جرى خلالها توزيع شنط مدارس ومستلزمات مدرسية على 500 ألف أسرة بمختلف الأحياء على الأسر الأولى بالرعاية وكان يوزع المحافظ على الأطفال من مختلف المراحل الدراسية.

عوض: بدأنا استعداداتنا للدراسة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، المذاع على قناة cbc: نحن نعمل بالفعل وبدأنا استعداداتنا للمدارس ولدينا 35 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وتحدث عن استعدادات الكتب المدرسية والقضاء على كافة الفصول وسد عجز المدرسين كما تطرق إلى لائحة الانضباط المدرسي من أول مدير المدرسة وحتى الطالب وولي الأمر.

وتابع: لدينا 5813 مدرسة وتم رفع كفاءة جميع المدارس من التهوية والمراوح وصيانة الشبابيك والديسكات، و38 مدرسة جديدة دخلت الخدمة بـ846 فصلا وجميع المدارس جرى رفع كفاءتها استعدادا للعام الدراسي الجديد.