مصرع مسن صعقا بالكهرباء داخل مزرعة في البحيرة

لقي مسن مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل مزرعة خاصة بقرية البستان التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر العام تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

مصرع مسن في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة الدلنجات، باستقبال المستشفى جثة مسن إثر تعرضه لصعق كهربائي داخل قرية البستان، بنطاق دائرة شرطة المركز وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

تحديد هوية المتوفى

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة مسن يدعى سالم سلامة عبد السلام، 62 سنة، مقيم قرية البستان بمركز الدلنجات، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث.