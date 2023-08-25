مصرع عامل محارة سقط من أعلى عقار في البحيرة

لقى قبل قليل شاب مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار بمدينة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي العام، وحرر محضرا بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

مصرع عامل محارة في البحيرة

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطاراً من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة عامل محارة إثر سقوطه من أعلى عقار بمدينة إيتاي البارود وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

التحفظ على الجثة

وعلى الفور انتقلت الأجهزة إلى مكان الحادث تبين وفاة عامل محارة يدعى هاني بسيوني أبوزيد الزناتي، مقيم شبراخيت، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى إيتاي البارود العام، تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.