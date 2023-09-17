تحويل شخصية «سيد سبرتو» في «شمس الزناتي» لمسلسل تليفزيوني

كشف الكاتب محمد صلاح العزب، عن تحويل شخصية «سيد سبرتو»، الذي سبق وقدمها الفنان مصطفى متولي، في الفيلم الشهير «شمس الزناتي» بطولة الفنان عادل إمام، إنتاج عام 1991، إلى مسلسل تليفزيوني قصير.

وقال محمد صلاح العزب، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ المسلسل الجديد، سيُجسد بطولته الفنان عمر مصطفى متولي، ابن الفنان الراحل مصطفى متولي، صاحب الشخصية الأصلية، وما زال في مرحلة الكتابة حاليًا.

وأوضح أنّ المسلسل سيُعرض على مدار 8 أو 10 حلقات فقط، عبر إحدى منصات البث الرقمي، ومن المُقرر انطلاق مرحلة ترشيح المُمثلين والتحضيرات، فور الانتهاء من عملية الكتابة أولًا، تمهيدًا لانطلاق تصوير المسلسل، عقب انتهاء موسم دراما رمضان 2024.

أبطال وأحداث فيلم شمس

يذكر أنّ فيلم «شمس الزناتي» تدور أحداثه أثناء الحرب العالمية الثانية، تتعرض واحة نائية في الصحراء لهجوم مجموعة من المسلحين بقيادة المارشال برعي وسرقة خيراتها، يسافر عثمان شيخ القبيلة للقاهرة لشراء الأسلحة اللازمة، ويستعين بشخص يدعي شمس الزناتي والذي يحب حنة القادمة من نفس الواحة، ويستعين بدوره بمجموعة من أصدقائه، ويجندهم للاشتراك معه في هذه المهمة.

الفيلم من بطولة عادل إمام، محمود حميدة، سوسن بدر، ومحمود الجندي، ومصطفى متولي، وعبد الله محمود، وأحمد ماهر، وإبراهيم نصر، وعلي عبد الرحيم وآخرين، والعمل من تأليف مجدي هداية، وإخراج سمير سيف.