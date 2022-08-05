صور نادرة للفنان مصطفى متولي في ذكرى وفاته الـ22.. «من أيام الشقاوة»

الفنان مصطفى متولي من الفنانين القلائل الذي استطاعوا ترك بصمة لدى جمهوره من خلال أعماله الفنية، وأن يحفر اسمه في قلوب محبيه، رغم قلة أدواره على الشاشة حيث غيبه الموت عن عمر ناهز 51 عامًا إثر أزمة قلبية مفاجئة، وتحل اليوم الجمعة 5 أغسطس الذكرى السنوية الـ22 على رحيله.

لذا تعرض «الوطن» في السطور التالية مجموعة من الصور النادرة للفنان الراحل مصطفى متولي، في فترة شبابه، ليطلع عليها جمهوره ومحبيه في ذكرى وفاته،

التُقطت في فترة شبابه

الصور النادرة للفنان الراحل مصطفي متولي التُقطت في فترة شبابه بمسقط رأسه بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بصُحبة أصدقائه وبعض أقاربه، في الحقول الزراعية أثناء اللهو واللعب، وذلك قبل أن يصبح فناناً مشهوراً.

الصور مر عليها 56 عاما

وقال المهندس محمد الشربيني عيطة، أحد أقارب الفنان الراحل مصطفى متولى، وصديق الطفولة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذه الصور التُقطت في ربيع عام 1966م، قبل 56 عاماً، أثناء إجازة نصف العام، مضيفاً: «التقينا في بلدتنا بيلا حيث قضينا وقتاً رائعاً وسط براح الخضرة والحقول، وفي الصور أنا والأصدقاء الراحل مصطفى متولي واللواء سامح العشري والدكتور مصطفى بدوي والدكتور حلمي أبو الوفا والأديب محمود عرفات والمرحوم محمد السمنودي».

مصطفى متولى كان متواضعاً

وأكد «عيطة»: «الفنان الراحل مصطفى متولي كان متواضعاً وحريصاً على التواصل معنا بشكل مستمر ودائم السؤال على أقاربه، وأقول له 22 عاماً مضت يا صديق العمر حيث سبقتنا للسماء طاهراً نقياً مخلصاً، فما أسرع الأيام تمر مرّ السحاب ونحن لاهون، فاللهم ارحمه رحمة واسعة وتجاوز عن سيئاته وعافه واعفُ عنه ووسع مدخله وأكرم نزله واجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر النار».

الذكرى الـ22 على رحيل الفنان الكبير مصطفي متولي

وتحل اليوم الجمعة، الذكرى الـ22 على رحيل الفنان الكبير مصطفى متولى، الذى وُلد بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، فى 29 أغسطس عام 1949م، وأثناء دراسته ظهرت موهبته فى التمثيل، إذ عمل بمسرح المدرسة، ثم انتقل إلى القاهرة من أجل الدراسة، فالتحق بمعهد الفنون المسرحية، ليتخرج فيه مُمثلاً.

بعض أدواره كانت دور أول وبعضها دور ثانٍ

عمل الفنان مصطفى متولى، في مسرح الحكيم وشارك في عدة مسرحيات، مثل: «يا سلام سلم.. الحيطة بتتكلم» وغيرها، وأدى الكثير من الأعمال السينمائية والتلفزيونية والمسرحية.

كان قاسماً مُشتركاً في أكثر من فيلم لعادل إمام

واشترك الفنان الكبير مصطفي متولي مع شقيق زوجته الفنان عادل إمام، في كثير من الأعمال الفنية والتي كان لها أثر كبير في مشوارهما الفني معا، إذ كان «متولي وإمام» متلازمان في الكثير من الأفلام والمسرحيات بل وأيضا المسلسلات التي تجمع حولها المشاهدين من كافة أنحاء الوطن العربي ، فمن الأفلام: «الإرهابي، وسلام يا صاحبي، وجزيرة الشيطان، واللعب مع الكبار، ورسالة إلى الوالي»، وغيرهم الكثير، كما اشتركا أيضاً في مسرحيات، منها: «الواد سيد الشغال، وبودى جارد».