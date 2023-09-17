«التنمية الزراعية»: مصر تستهدف دخول 4 ملايين فدان للقطاع الزراعي في 2024

قال الدكتور محمد الشحات، رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن الدولة المصرية اهتمت بالأراضي القديمة الموجودة في الدلتا، وفي نفس الوقت التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة، مشيرًا إلى أن مصر تستهدف دخول 4 ملايين فدان إلى القطاع الزراعي خلال عام 2024.

هناك أكثر من اتجاه في التوسع الأفقي

وتابع «الشحات»، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء الأحد، أن هناك أكثر من اتجاه في التوسع الأفقي سواء من خلال مشروعات توشكى، أو الوادي الجديد، أو مشروع الدلتا العملاق، أو شمال ووسط سيناء أو غرب الشرقية وبور سعيد، أو الدلتا القديمة.

الدولة المصرية تعمل على تحقيق التوزان في زراعة المحاصيل

وأضاف أن الدولة المصرية تعمل على تحقيق التوزان في زراعة المحاصيل المختلفة حتى لا يجور محصول على الآخر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل على إيجاد أراضي جديدة، واستنباط أصناف جديدة قادرة على مقاومة الأمراض والجفاف، وعالية الإنتاجية، وتستهلك كمية أقل من المياه مضيفا أن استنباط صنف جديد قادر على مقاومة الجفاف والملوحة والأمراض يأخذ مجهودا كبيرا للغاية، ووقت لا يقل عن 10 سنوات، ولكن المزارع يشعر به عند الزراعة والحصول على إنتاجية عالية.