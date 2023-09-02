ختام دورة تدريبية لاستخدام الذكاء الاصطناعي في حصر المحاصيل الزراعية بالإسكندرية

أعلن الدكتور نبيل الششتاوي، وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، انتهاء أعمال التدريب على برنامج الحصر الإلكتروني «Survey123»، والذي يستخدم في عملية الحصر الفعلي للمحاصيل الزراعية، وذلك استمرارا لجهود الدولة المصرية في تطوير القطاع الزراعي في مصر، بناء علي تعليمات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتوجيهات الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة بالوزارة، والدكتور محمد القرش معاون وزير الزراعة والمتحدث الرسمي، والمشرف على وحدة التحول الرقمي، والمهندسة نجوان أحمد فوزي مدير الإدارة العامة للخدمات الزراعية والحيوانية بالإسكندرية.

حصر المحاصيل الزراعية إلكترونيا

وقال وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم تنفيذ تدريب على برنامج حصر المحاصيل الزراعية إلكترونيا، بحضور المهندس محمد مصطفى البمبي، المراقب العام للمراقبة العامة والتنمية بالإسكندرية، وحضور مديري ومشرفي ومهندسي الجمعيات الزراعية، وقام الدكتور تامر فاروق متولي، رئيس برنامج نقل التكنولوجيا، بتقديم شرح وافٍ لاستخدام برنامج Survey123 في عملية الحصر الفعلي للمحاصيل الزراعية.

تطبيق عملي على «Survey123»

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، أن التدريب تضمن مقدمة عن التحول الرقمي في الزراعة وأهمية الحصر باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل «Gis»، والذكاء الإصطناعي، والتعريف ببرنامج «Survey123»، وكيفية إدخال البيانات وتحديد الموقف للمحاصيل الصيفية.

وأوضح «الششتاوي» أن الهدف من استخدام البرنامج هو الوصول إلى الحصر الفعلي للمحاصيل الاستراتيجية على مستوى الجمهورية، وتم تطبيق التدريب عمليا مع الحضور باستخدام أجهزة المحمول وتثبيت البرنامج وفتحه والتجربة العملية خطوة بخطوة حتى تمام العملية، مضيفا أنه في نهاية اليوم التدريبي تم التأكيد على سرعة تطبيق الحصر الفعلي باستخدام البرنامج حتى تتمكن المنظومة من الوصول إلى هدفها.