أستاذ دراسات بيئية: 40% من المحاصيل الزراعية تتأثر بالتغيرات المناخية

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن شهر يوليو الأشد حرارة على الصعيد العالمي، وليس على مصر فقط، مؤكدًا أن درجة حرارة البحار والمحيطات، ستصل إلى 8.8 درجة، مشيرا إلى تأثر 40% من المحاصيل الزراعية بالتغيرات المناخية.

ارتفاع الحرارة تؤثر على التنوع البيولوجي

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات، يؤثر في التنوع البيولوجي وسلاسل الغذاء داخل البحار، وامتداد الشعب المرجانية، كما سيؤثر في الاقتصاد الأزرق، الذي بدأ العالم كله يتجه إليه الآن، بالإضافة إلى تأثر الحياة البحرية، وما فيها من موارد لإعاشة الإنسان.

40% من المحاصيل ستتأثر بالتغير المناخي

ولفت إلى أن 40% من المحاصيل الزراعية ستتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والسيول أو الأمطار الغزيرة، التي لا تؤدي إلى نمو المحاصيل في وقتها، مشيرًا إلى أن محصول القمح سيقل بنسبة 10%، وكذلك الذرة والأرز، والمحصول الوحيد الذي سيزيد هو القطن.