رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

أستاذ دراسات بيئية: 40% من المحاصيل الزراعية تتأثر بالتغيرات المناخية

كتب:

محمد عزالدين
05:02 م | الإثنين 24 يوليو 2023
محاصيل زراعية- صورة أرشيفية

محاصيل زراعية- صورة أرشيفية

قال الدكتور عبد المسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن شهر يوليو الأشد حرارة على الصعيد العالمي، وليس على مصر فقط، مؤكدًا أن درجة حرارة البحار والمحيطات، ستصل إلى 8.8 درجة، مشيرا إلى تأثر 40% من المحاصيل الزراعية بالتغيرات المناخية.

ارتفاع الحرارة تؤثر على التنوع البيولوجي

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، أن ارتفاع درجة حرارة البحار والمحيطات، يؤثر في التنوع البيولوجي وسلاسل الغذاء داخل البحار، وامتداد الشعب المرجانية، كما سيؤثر في الاقتصاد الأزرق، الذي بدأ العالم كله يتجه إليه الآن، بالإضافة إلى تأثر الحياة البحرية، وما فيها من موارد لإعاشة الإنسان.

40% من المحاصيل ستتأثر بالتغير المناخي

ولفت إلى أن 40% من المحاصيل الزراعية ستتأثر بالتغيرات المناخية وارتفاع درجات الحرارة والسيول أو الأمطار الغزيرة، التي لا تؤدي إلى نمو المحاصيل في وقتها، مشيرًا إلى أن محصول القمح سيقل بنسبة 10%، وكذلك الذرة والأرز، والمحصول الوحيد الذي سيزيد هو القطن.

اقرأ المزيد:

مدبولي: نتبنى طرقًا تكنولوجية مبتكرة في مجال الزراعة لتعظيم الإنتاجية

«الزراعة»: مكافحة الآفات الزراعية خلال أيام الإجازات والأعياد

الزراعة: العالم يعيش ظرفا استثنائيا وكارثة مناخية

أستاذ استشعار عن بعد: التوسع في الزراعة مهم جدا لمواجهة التغيرات المناخية

الزراعة: تغير المناخ يهدد العالم بموجات من الجفاف قد تستمر لسنوات

محطات غربلة القمح تواصل العمل دون إجازة استعدادا لموسم الزراعة الشتوي
بقلم محمد عزالدين