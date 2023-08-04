أزمة الغذاء في الصين تطال الأفيال.. تهاجم المحاصيل الزراعية (فيديو)

تعرضت مدن في أنحاء مختلفة من الصين لغمر مياه الفيضانات، ولا سيما إقليم هيلونججيانج الذي شهد هطول أمطار غزيرة على نطاق واسع اليوم الجمعة، ويسارع عمال الإنقاذ لاحتواء الآثار الناجمة عن الإعصار دوكسوري في سباق مع الزمن، بحسب ما ذكرته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

40 فيلا آسيويا تبحث عن طعام

بسبب تفاقم أزمة الغذاء للأفيال بدأ 40 فيلا آسيويا بالبحث عن الطعام وقام بمهاجمة المحاصيل الزراعية في حقول مدينة بوير جنوب غربي الصين التي تشتهر بزراعة الشاي، كما بدأت السلطات المحلية بتشجيع المحلية المزارعين على زراعة المحاصيل التي تفضلها الفيلة في الحقول.

غمر العاصمة بكين

ويعد إقليم هيلونججيانج الواقع في شمال شرق الصين يعتبر «صومعة الحبوب الشمالية الكبيرة»، ولكنه الآن يعاني من آثار الإعصار دوكسوري الذي تسبب في وفاة ما لا يقل عن 20 شخصًا ونزوح آلاف الأشخاص، وغمر العاصمة بكين ومدن أخرى بالمياه منذ وصوله إلى اليابسة في الجنوب قبل أسبوع.

وأصدرت السلطات تحذيرات في إقليم هيلونججيانج للمواطنين من سوء الأحوال الجوية التي تشمل الأعاصير، وأصدرت تحذيرات من فيضانات منذ مساء أمس الخميس، وأشارت إلى أن بعض المناطق قد تتلقى هطول أمطار يتجاوز 100 ملم في ساعات قليلة.

ويقع أكبر وأقدم حقل نفط في الصين في داتشينج بإقليم هيلونججيانج، الذي تضرر بشدة من الفيضانات، وفي العاصمة هاربين، التي غمرتها المياه، وذكرت وسائل إعلام محلية عن سقوط مركبتين في حفرة مليئة بالمياه على طريق سريع بالقرب من نهر فاضت مياهه، كما غمرت المياه حقول الأرز، وصدرت أوامر إخلاء لقرويين في مناطق منخفضة.