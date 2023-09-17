نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع سوهاج أدبي وعلمي بنين.. انتظام وانتساب

اعتمدت اليوم الأحد، نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع سوهاج أدبي وعلمي بنين، وتم إعلانها للطلاب ليتمكن طلاب الثانوية الأزهرية من البنين بالشعبتين العلمية والأدبية من معرفة الكليات والأقسام التي تم ترشيحهم لها بفرع جامعة الأزهر بجرجا، والتي تضم كلية اللغة العربية، فضلا عن طريقة التقديم للكلية وأقسامها ورابط التقديم الإلكتروني.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع سوهاج أدبي وعلمي بنين

تنشر «الوطن» نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع سوهاج أدبي وعلمي بنين، في إطار خدماتها المتعددة لمتابعيها وفقا لتنسيق الأزهر الشريف.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع سوهاج أدبي بنين

- تنسيق كلية اللغة العربية بجرجا شعبة عامة انتظام بحد أدنى 315 درجة بنسبة 50%.

- تنسيق كلية اللغة العربية بجرجا للبنين للانتساب الحد الأدنى للقبول 315 درجة بنسبة 50%.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع سوهاج علمي بنين

- تنسيق كلية اللغة العربية شعبة عامة بحد أدنى 376 درجة انتساب بنسبة 57%.

- تنسيق كلية اللغة العربية بجرجا شعبة عامة انتظام بحد أدنى 352 درجة بنسبة 54%.

رابط التقديم لكلية اللغة العربية بجرجا

ويمكن لطلاب الثانوية الأزهرية من البنين بالشعبتين العلمية والأدبية، التقديم عبر الرابط الإلكتروني من هنا بالرقم القومي ورقم الجلوس.