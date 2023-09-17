نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنات.. انتظام وانتساب

اعتمدت جامعة الأزهر نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنات للكليات والأقسام المختلفة المتاحة للطالبات خريجات الثانوية الأزهرية القسم العلمي، ممن وقع اختيارهم على جامعة الأزهر فرع أسيوط.

وتضم كليات جامعة الأزهر فرع أسيوط للفتيات بالشعبة العلمية عدة كليات، منها كلية الطب البشري وكلية الصيدلة وكلية التربية والكلية الإسلامية وكلية التجارة.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنات

وتنشر "الوطن" لمتابعيها نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنات للانتساب والانتظام منها.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنات انتظام

- تنسيق كلية طب بنات أسيوط انتظام، الحد الأدنى 616 درجة بنسبة 94%.

- تنسيق كلية الصيدلة بنات أسيوط انتظام، الحد الادنى للقبول 603 درجة بنسبة 92%.

- تنسيق كلية التجارة بنات بجامعة أسيوط، وانتظام شعبة التجارة الإنجليزية بمصروفات انتظام، الحد الأدنى للقبول 477 درجة بنسبة 73%.

- تنسيق كلية التربية بأسيوط شعبة التربية الخاصة انتظام بـ477 درجة حد أدنى بنسبة 73%.

- تنسيق كلية التجارة بنات بأسيوط انتظام حد أدنى 463 درجة بنسبة 71%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الشريعة والقانون انتظام، الحد الأدنى 429 درجة بنسبة 66%.

- تنسيق كلية التربية بنات بأسيوط قسم رياض الأطفال انتظام حد أدنى 391 بنسبة 60%.

- كلية البنات الإسلامية أسيوط قسم الخدمة الاجتماعية وتنمية المجتمع انتظام حد أدنى 369 درجة بنسبة 56%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الشريعة الإسلامية انتظام الحد الأدنى 340 درجة بنسبة 52%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة اللغة العربية انتظام بحد أدنى 338 درجة بنسبة 52%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة شعبة أصول دين انتظام حد أدنى 337 درجة بنسبة 51%.

- تنسيق كلية البنات الأسلامية أسيوط، فصول الوادي الجديد أصول دين انتظام، حد أدنى 329 درجة بنسبة 50%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية فصول الوادي، الجديد اللغة العربية انتظام بنسبة 335 درجة بنسبة 51%.

نتيجة تنسيق الأزهر بأسيوط علمي للبنات انتساب

بينما نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط علمي بنات للانتساب كالتالى،

- تنسيق كلية التجارة بنات أسيوط، انتساب حد أدنى 447 درجة بنسبة 68%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الشريعة الإسلامية انتساب بحد أدنى للقبول 360 درجة بنسبة 55%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة فصول الوادي الجديد أصول الدين انتساب، بحد أدنى للقبول 353 درجة بنسبة 54%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الشريعة والقانون انتساب، بحد أدنى للقبول 349 درجة بنسبة 53%.

- تنسيق كلية الدراسات الإسلامية بأسيوط شعبة أصول الدين انتساب، حد أدنى 345 درجة بنسبة 53%.

- تنسيق كلية البنات الأسلامية بأسيوط فصول الوادى الجديد اللغة العربية انتساب 50%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية شعبة اللغة العربية انتساب 50%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط فصول الوادى الجديد الشريعة الإسلامية انتساب، بحد أدنى 343 درجة بنسبة 51%.