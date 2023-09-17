ظهرت اليوم الأحد نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط أدبي بنات للكليات المتاحة لطالبات الثانوية الأزهرية لهذا العام الشعبة الأدبية.

حيث يضم فرع جامعة الأزهر بأسيوط عدة كليات للشعبة الأدبية وعدة أقسام بينها كليات التربية والتجارة والشريعة والقانون وأصول الدين والكلية الإسلامية للبنات.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط أدبي بنات

وتنشر الوطن، نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط أدبي بنات وفقا لتنسيق الأزهر الشريف للأنتظام والانتساب كالتالي.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط أدبي بنات انتظام

- تنسيق كلية التربية بنات أسيوط شعبة التربية الخاصة انتظام بحد أدنى 506 بنسبة 80%.

- تنسيق كلية التربية بنات بأسيوط قسم رياض الأطفال انتظام حد أدنى 450 بنسبة 71%.

--تنسق كلية التربية بنات أسيوط انتظام بحد أدنى 441 درجة بنسبة 70%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الشريعة والقانون انتظام بحد أدنى 434 بنسبة 68%.

- تنسيق كلية التجارة بنات أسيوط انتظام بحد أدنى 418 درجة بنسبة 66%.

- تنسيق كلية التجارة بنات أسيوط شعبة التجارة باللغة الإنجليزية بمصروفات انتظام بحد أدنى 490 درجة بنسبة 61%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة أصول الدين انتظام بحد أدنى 356 درجة بنسبة 56%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط فصول الوادى الجديد باللغة العربية انتظام 334 درجة حد أدنى بنسبة 53%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية أسيوط فصول الوادى الجديد ريعة إسلامية انتظام 328 درجة بنسبة 52%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط فصول الوادى الجديد أصول دين انتظام 316 درجة حد أدنى بنسبة 50%.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 أسيوط أدبي بنات انتساب

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع أسيوط أدبي بنات للانتساب كالتالي:

- تنسيق كلية التجارة بنات بأسيوط انتساب بحد أدنى 394 درجة بنسبة 62%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة الشريعة والقانون انتساب بحد أدنى 373 بنسبة 59%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية فصول الوادي الجديد أصول دين انتساب بحد أدنى 365 بنسبة 57%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط فصول الوادي الجديد اللغة العربية انتساب بحد أدنى 348 درجة بنسبة 55%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية أسيوط فصول الوادي الجديد الشريعة الإسلامية انتساب بحد أدنى 327 درجة بنسبة 51%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية شعبة اللغة العربية انتساب بحد أدنى 329 درجة بنسبة 52%.

- تنسيق كلية البنات الإسلامية شعبة الشرية الإسلامية انتساب بحد أدنى 320 درجة بنسبة 50%..

- تنسيق كلية البنات الإسلامية بأسيوط شعبة أصول دين انتساب حد أدنى 315 بنسبة 50%