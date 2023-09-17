متحف آثار كفر الشيخ يحتفل باليوم العالمي «للصم»

يحتفل متحف آثار مدينة كفر الشيخ، أحد أهم المتاحف الأثرية الفرعونية بمنطقة الدلتا، مع العالم اليوم 17 ديسمبر باليوم العالمي للصم، بهدف تسليط الضوء على حقوق الصم في المجتمع كالتعليم وممارسة حياة طبيعية يسهل فيها التواصل مع العالم وتواصل العالم معهم دون مواجهة أي مشكلات، وذلك من خلال تعليم لغة الإشارة للصم وغير الصم، ومشاركة الصم حول العالم بأهم إنجازاتهم التي قاموا بتحقيقها ونجاحاتهم المتنوعة في كافة جوانب الحياة.

متحف آثار كفر الشيخ يشارك في صناعة الحياة مع الصم

وأشار بيان نشر اليوم عبر الصفحة الرسمية لمتحف آثار كفر الشيخ، أن إدارة المتحف و ووزارة الآثار تعمل من خلال المتاحف والتي من بينها متحف كفر الشيخ، على دمج الصم ضمن مجموعة مميزة من الأنشطة، والفعاليات الخاصة بهم، وإتاحة الفرصة لهم للتفكير والإبداع وإظهار مواهبهم المتعددة، في شتى المجالات المتنوعة.

تعلم الإشارة باللغة الفرعونية

وأوضح البيان، أن أهم البرامج المقدمة من متحف آثار كفر الشيخ، لذوي الإعاقة من الصم، هو تعلم اللغة الفرعونية القديمة بلغت الإشارة، حتى يطلعون على تاريخ أجدادهم العظماء وحضارتهم الخالدة، كأحد جوانب المشاركة في اليوم العالمي للصم.