نجاح موسم صيف 2023.. أماكن زارها 7 ملايين مصطاف في مرسى مطروح

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إن موسم صيف 2023 نجح بشكل كبير في جذب المزيد من الزائرين والمصطفين للاستمتاع وزيارة مدينة مرسى مطروح وجميع المعالم السياحية بها في إقبال شديد هذا العام بزيادة عن المواسم الماضية.

7 ملايين مصطاف يزورون مرسى مطروح

وأضاف محافظ مطروح في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مدينة مرسى مطروح زارها 7 ملايين مصطاف حتى الآن منذ انطلاق موسم الصيف الحالي ولا يزال الموسم مستمر وهناك مصطافون في جميع أنحاء المدينة يستمتعون بالمصيف مع أسرهم.

مزارات سياحية تجذب المصطافين في مرسى مطروح

وأشار محافظ مطروح إلى أن هناك العديد من المزارات السياحية التي جذبت الزائرين خلال الموسم الجاري، ومن بينها حمامات كيلوباترا والتي تتميز بوجود ممشى زجاجي طويل بين مياه البحر حتى الوصول إلى الحمام الصخري، وهضبة عجيبة السياحية والتي تتمتع بأجمل المناظر الطبيعية الخلابة التي يشاهدها المصطافون من أعلى لرؤية جمال البحر، وتضاريس الهضبة والتي شكلها أمواج البحر العاتية باندفاعها، ومتحف آثار مطروح والذي يضم 16 ألف قطعة أثرية تعود للعصور اليونانية والرومانية والفرعونية.

ويحرص الزوار على الاستمتاع به بالإضافة إلى متحف روميل والذي يضم مقتنيات من الحرب العالمية الثانية للقائد الألماني المارشيل روميل، ورحلات اليخوت البحرية والتي تجوب جميع شواطئ مرسى مطروح من داخل البحر وتقلع من ميناء العراوة غرب المدينه وتمر على العديد من الشواطئ منها شاطئ روميل والبوسيت والليدو وكيليوباترا والغرام.

بالإضافة إلى الاستمتاع بالسباحة والغطس داخل المياه في أماكن خلابة يستمتع خلالها المصطفون بالنزول الى البحر على مدار اليوم من شروق الشمس حتى الغروب.