مصرع شاب غرقا بشاطئ أم الرخم في مرسي مطروح

لقي شاب مصرعه غرقًا، اليوم الأربعاء، بمياه شاطئ أم الرخم غرب مدينة مرسى مطروح، وجرى انتشال الجثة بمعرفة فرق الإنقاذ بالشاطئ، ونقله بواسطة سيارة الإسعاف إلى أقرب مستشفى، وتم إخطار اللواء السيد سلطان مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح.

ضحية غرق شاطئ أم الرخم في مرسي مطروح

واستقبلت، اليوم الأربعاء، مستشفى مطروح العام جثمان أحمد صلاح عبدالله 23 سنة، والذي تعرض للغرق بشاطئ أم الرخم، وجري توقيع الكشف الطبي على الجثة، ووضعها داخل ثلاجة الموتى تحت إشراف جهات التحقيق، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وانتقلت مباحث قسم شرطة مطروح إلى موقع حادث غرق شاطئ أم الرخم، وجاري الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث، والكشف عن ملابساته، ورفع تقرير شامل إلى جهات التحقيق.