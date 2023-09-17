حكاية فيلم من بطولة الفنان أشرف مصيلحي.. لعب دور طيار سابق

رحل الفنان أشرف مصيلحي عن عالمنا منذ قليل، بعد صراع مع المرض، الذي أضعف قوته وأنهك جسده، وكان سببًا في رحيله وهو في عمر الـ49 عامًا، ليشيعه جمهوره بالدموع.

لعب الفنان أشرف مصيلحي دور البطولة، في فيلم هروب مفاجئ، عام 2017 الذي أدى فيه شخصية شاب يدعى «نادر»، وكان يعمل طيارًا سابقًا، إذ تقاعد بسبب اتهام والده في قضايا اختلاس، وكان «نادر» على علاقة حب بفتاة جميلة «زينة»، التي تختفي فجأة وبدون سابق إنذار، وهنا يبدأ بالبحث عنها في كل مكان، وهو ما يوقعه في الكثير من المشاكل مع الآخرين، بسبب الشكوك التي تثير حوله، لاعتقاد البعض بأنه الخاطف.

حكاية فيلم من بطولة الراحل أشرف مصيلحي

لم يحقق فيلم هروب مفاجئ، إيرادات عالية في السينما، وكان من إﺧﺮاﺝ إبرام نشأت، وﺗﺄﻟﻴﻒ سامح فرج، وشارك الفنان الراحل أشرف مصيلحي، عدد من الفنانين، أبرزهم نرمين ماهر وحسام فارس، وساندي علي، وشيماء سيف، ومراد فكري صادق.

مشاركة الفنان أشرف مصيلحي في العديد من الأعمال

شارك الفنان أشرف مصيلحي في العديد من الأعمال الفنية، التي تنوعت بين الدراما والسينما، ومنها أزمة شرف، الحياة منتهى اللذة، أول مرة تحب يا قلبي، نقطة ضعف، تاجر السعادة، قضية رأي عام.

وكانت الفنانة يسرا، قد دعت للفنان أشرف مصيلحي، بالشفاء بعد الوعكة الصحية التي كان يمر بها، واشتداد المرض عليه بالفترة الأخيرة، وكتبت في منشور لها على «إنستجرام» «ربنا يشفي صديقي العزيز اللي من أطيب الناس اللى قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب تلميذ يوسف شاهين ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال وأولادك ولكل جمهورك، أشرف مصيلحى».

نعي الفنان محمد هنيدي

نعى العديد من نجوم الفن الفنان أشرف مصيلحي بعد وفاته، ومنهم الفنان محمد هنيدي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلا «البقاء لله في الأخ والصديق أشرف مصيلحي.. ربنا يصبر أهلك وأسرتك ويرحمك يا رب».