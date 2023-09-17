رفعت رشاد: الرئيس السيسي اهتم بدعم الفئات الأكثر احتياجا

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن قرارات الرئيس السيسي التي اتخذها خلال وجوده في محافظة بني سويف، أسعدت المصريين وعززت قدراتهم على مواجهة المشكلات والتحديات التي تواجه الشعب والدولة المصرية.

هناك نسبة كبيرة من الصحفيين تعاني البطالة

وأوضح رشاد، خلال لقائه عبر فضائية «اكسترا نيوز»، أن قرار الرئيس السيسي بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا مليئ بالإيجابيات لأن الصحفي يعاني كثيرا في رحلة حياته والرئيس السيسي يولي اهتماما بحل تلك المشكلات».

قرارات الرئيس السيسي

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر على مدار السنوات الأخيرة، مجموعة من القرارات الاستثنائية، لدعم أصحاب المعاشات وتحسين دخولهم، بدأت بصرف منحة على بطاقات التموين تصل لـ 300 جنيه لمن يقل معاشه عن 2500 جنيه ثم قرارات أخرى بتبكير موعد زيادة المعاشات آخر عامين لتكون في شهر أبريل بدلا يوليو ثم أخيرًا التوجيه بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية التي كان قد تم البدء في صرفها بداية من نوفمبر 2022 لتصبح 600 جنيه، وذلك استكمالًا لسلسلة القرارات الصادرة لصالح أصحاب المعاشات.