رفعت رشاد: المواطنون شعروا بالطمأنينة بعد قرارات الرئيس الأخيرة

ثمَّن الكاتب الصحفي رفعت رشاد، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، خلال زيارته لمحافظة بني سويف لافتتاح عدد من المشروعات، بزيادة العلاوة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.

الرئيس السيسي خاطب جميع الفئات

وأوضح رشاد، خلال لقائه عبر فضائية اكستر نيوز، أن الرئيس السيسي خاطب جميع الفئات بصفة مباشرة، والمواطنين شعروا بالطمأنينة والمساندة في هذه الظروف، قائلا: «الرئيس خاطب الموظفين مع علاوة زيادة غلاء المعيشة لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وهناك نحو 30 مليون أسرة تستفيد من المعاشات، وقرارات الرئيس تجاههم أمر إيجابي وعظيم».

ولفت رشاد إلى أن قرارات الرئيس جعلت الكثير من المواطنين في الشارع المصري يتحدثون عنها بصورة طيبة والجميع في غاية السعادة، مضيفًا أن الرئيس السيسي أول رئيس يشعر بالصحفيين ويتحدث عن استحقاقتهم المالية، وأن القرار مليئ بالإيجابيات لأن الصحفي يعاني كثيرا في رحلة حياته والرئيس السيسي يولي اهتماما بحل تلك المشكلات.