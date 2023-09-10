رفعت رشاد: «حياة كريمة» تهدف إلى تحقيق حماية اجتماعية للمواطنين

أكد الكاتب الصحفي رفعت رشاد، أن المشروعات القومية هدفها الأساسي تقليل الفقر وتحسين حياة البشر، وعلى أكبر نطاق ممكن من عدد السكان وعلى أكبر نطاق جغرافي لتحقيق التوازن في عملية التنمية والاستثمار والإمكانيات المتوفرة للدولة في كل مكان.

وأوضح «رشاد» في لقائه عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «من بين البرامج المهمة في هذه المشروعات، حياة كريمة التي تهدف إلى تحقيق حماية اجتماعية للمواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا، وهي تتدخل كبرامج في عدة مجالات بحيث إنها توفر فرص عمل وتوفير ترميم للمساكن، وطرق وسكن، وتوفير مجالات في مجال الزراعة، وتعمل على تسهيلات في كافة المجالات».

مزايا في توافر الجهود مع الحكومة

ولفت «رشاد» إلى أن حياة كريمة تتمتع بمزايا في توافر الجهود بينها وبين الجانب الحكومي والجانب الخاص، والمجتمع المدني، وتوفير تمويل من القطاع الخاص والتنظيم والإدارة وتوزيع البرامج من جانب الحكومة.