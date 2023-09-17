بعد رحيله عن عمر 49 عاما.. لماذا لقب أشرف مصيلحي بتلميذ يوسف شاهين؟

غيّب الموت الفنان أشرف مصيلحي بعد صراع طويل مع مرض السرطان، ليرحل عن عالمنا منذ ساعات داخل أحد المستشفيات بالقاهرة بعد تدهور حالته الصحية منذ أيام.

لقب أشرف مصيلحي بتلميذ يوسف شاهين

أشرف مصيلحي من مواليد 1974 وهو خريج معهد السينما قسم إخراج، وقد شغل منصب مدير عام دور العرض بشركة أفلام مصر العالمية يوسف شاهين، ومنها لُقب بـ«تلميذ يوسف شاهين» كونه قابله كثيراً داخل مقر الشركة بحكم منصبه، حيث كان المخرج الراحل يمنحه الكثير من النصائح التي أفادته كثيراً في مشواره.

تلميذ يوسف شاهين

وحرصت الفنانة يسرا منذ أيام على دعم أشرف مصيلحي في مرضه، عبر حسابها الرسمي بموقع X وعلقت قائلة: «ربنا يشفي صديقي العزيز اللي من أطيب الناس اللي قابلتهم، الشخص الجميل الموهوب تلميذ يوسف شاهين ربنا يقومك بالسلامة ويرجعك لمراتك الجميلة منال وأولادك ولكل جمهورك».