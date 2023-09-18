أكاديمية الفنون: مد استقبال طلبات التقديم للدراسات العليا حتى آخر سبتمبر

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة، مد استقبال طلبات التقديم على معاهد الأكاديمية لمرحلة الدبلومة والدراسات العليا «الماجستير والدكتوراه» إلى آخر سبتمبر الجاري.

الدراسات العليا بأكاديمية الفنون

وأضاف مصدر في أكاديمية الفنون لـ«الوطن»: قررت الأكاديمية مد فترة القبول والتسجيل لمرحلة الدبلومة والماجستير والدكتوراه في معاهد الأكاديمية إلى آخر سبتمبر الجاري، متابعا: وبالتالي سيتم تحديد مواعيد جديدة لإجراء اختبارات القبول والمقابلات الشخصية مع المتقدمين الجدد، والتي ستكون على الأرجح في شهر أكتوبر المقبل.

وتقبل الأكاديمية الحاصلين على المؤهلات الجامعية في كل من المعهد العالي للنقد الفني، والمعهد العالي للفنون المسرحية ، والمعهد العالي للسينما، والمعهد العالي للفنون الطفل، ومعهد ترجمة الفنون والآداب.

أقسام معاهد أكاديمية الفنون:

ويضم معهد الفنون المسرحية هي:

- التمثيل والإخراج

-قسم الدراما والنقد

-قسم الديكور

في حين يضم المعهد العالي للسينما 8 أقسام:

*الإخراج

*الديكور

*الرسوم المتحركة

*المونتاج

*السيناريو

*الإنتاج

*هندسة الصوت

*التصوير

وأما المعهد العالي للنقد الفني، فأقسامه:

*النقد السينمائي والتليفزيوني

*النقد الموسيقي

*النقد الأدبي

*نقد فنون الأداء الحركي

*نقد الفنون التشكيلية