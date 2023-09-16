أكاديمية الفنون تعلن موعد غلق التقديم لمعاهد الإسكندرية

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتور غادة جبارة، أن موعد غلق التسجيل والدفع بفرع الإسكندرية، لاستقبال دفعة جديدة للعام الدراسي 2023- 2024 هو الأربعاء المقبل الموافق 20 سبتمبر الجاري فى تمام الساعة 12 ظهرًا.

معاهد أكاديمية الفنون بالإسكندرية

المعهد العالي للفنون المسرحية

المعهد العالي للسينما

المعهد العالي للموسيقى العربية

المعهد العالي للموسيقى الكونسرفتوار

تخصصات معاهد أكاديمية الفنون

معهد الفنون المسرحية يضم قسم التمثيل والإخراج، وقسم الدراما والنقد، وقسم الديكور، فيما يضم المعهد العالي للموسيقى العربية 3 أقسام هي النظريات والتأليف والقيادة، الغناء، الآلات

ويضم المعهد العالي للسينما 8 أقسام هي الإخراج، الديكور، الرسوم المتحركة، المونتاج، السيناريو، الإنتاج، هندسة الصوت، التصوير.

أكاديمية الفنون بالهرم

وأغلقت أكاديمية الفنون باب التسجيل لمرحلة البكالوريوس في معاهد أكاديمية الفنون في الجيزة يوم 7 سبتمبر الجاري.

وتقبل الأكاديمية كلا من طلاب الثانوية العامة 2023، وحملة الثانوية العامة من دفعتين سابقتين، كما تقبل طلاب الثانوية الأزهرية والدبلومات الفنية فقط في معهد الفنون المسرحية ومعهد الفنون الشعبية.