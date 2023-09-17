«الإسعاف الليبية» تشكر الرئيس السيسي.. وتعزي مصر في ضحايا الفيضانات

وجّه أسامة علي المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، الشكر والتقدير للسلطات المصرية وقائدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، على مساندة الشعب الليبي، مقدمًا التعازي في الضحايا المصريين، نتيجة الفيضانات والسيول في ليبيا.

شكر لجمهورية مصر العربية

وتابع أسامة علي، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «نشكر الشقيقة مصر على دعمها المتواصل لنا وللشعب الليبي، كما نشكر كل الدول التي دعمتنا، وآخرها دولة الجزائر، الدعم الواصل للبلاد يكفي بشكل جيد، ولكن لدينا مشكلة في التوزيع؛ بسبب مداخل القرى الضيقة، والركامات الرملية التي تعيق وصول سيارة صغيرة حتى بها».

تضارب في الأرقام

وأوضح أن هناك مواصلة لانتشال جثامين ضحايا الفيضانات بين عدد كبير من الأودية، لافتا إلى أن التضارب في أعداد الضحايا موجود داخل وزارة الصحة ذاتها، مضيفا أنهم تلقوا أكثر من 10 آلاف بلاغ عن المفقودين جراء الفيضانات التي اجتاحت البلاد، عن طريق الهاتف، موضحا: نحن بصدد تشكيل لجنة للإعلان عن الأعداد الصحيحة للضحايا والمفقودين.