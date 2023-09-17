إقبال على معرض «أهلاً مدارس» بالبرلس ومعرض اليوم الواحد بفوه

شهد معرض «أهلاً مدارس» بمدينة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، إقبالاً كبيراً من الأهالي، نظراً للتخفيضات والتفاوت في الأسعار بين ما يتم بيعه من زي مدرسي وأحذية وأدوات مدرسية بالمحال التجارية، وما يتم طرحه بالمعرض.

توفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوفير كافة احتياجات الطلاب والطالبات من مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة في جميع مراكز ومدن المحافظة، بنسب تتراوح مابين 25% لـ30%، وفي بعض أنواع الزي المدرسي تصل نسبة التخفيضات لـ50%.

وأكد سليم أبو شريف رئيس مدينة البرلس، أنّ معرض «أهلاً مدارس» شهد إقبالاً كبيراً من الأهالي، وخاصةً في الفترة المسائية، لشراء الزي المدرسي ومستلزمات المدارس، نظراً للتخفيضات الكبري، مقدمين الشكر للواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على توفير احتياجات الطلاب بأسعار أقل من الأسواق.

توفير الزي المدرسي والكشاكيل والأقلام والحقائب والأحذية

وأضاف وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أنّ حديقة العائلات بفوه شهدت معرض اليوم الواحد، لتوفير الزي المدرسي ومستلزمات المدارس، والكشاكيل والأقلام وحقائب وأحذية وغيرها بأسعار مخفضة.