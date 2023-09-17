أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع بورسعيد علمي «بنات» والتي من بينها نتيجة تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد للطالبات الناجحات في الثانوية الأزهرية للعام الحالي بدرجة نجاح 322 درجة كحد أدني.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع بورسعيد أدبي «بنات»

وتنشر «الوطن» نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع بورسعيد أدبي (بنات) بدرجة نجاح 335 درجة كحد أدني:

كلية الدراسات الاسلامية والعربية ببورسعيد

- تستقبل كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد، الطالبات الناجحات بعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع بورسعيد علمي «بنات» في الشعب التالية:

- شعبة أصول الدين انتظام للطالبات الناجحات الحاصلات على 339 درجة 52.15%

- شعبة أصول الدين انتساب للطالبات الناجحات الحاصلات على 453 درجة بنسبة 69.69%

- شعبة الشريعة الإسلامية انتظام للطالبات الناجحات الحاصلات علي 335 درجة بنسبة 51.54%

- شعبة الشريعة الإسلامية انتساب للطالبات الناجحات الحاصلات علي 388 درجة بنسبة 59.69%

- شعبة اللغة العربية انتظام للطالبات الناجحات الحاصلات على 352 درجة 54.15%

- شعبة اللغة العربية انتساب للطالبات الناجحات الحاصلات على 356 درجة 54.77%

المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية

وحددت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر فرع بورسعيد شروطا للالتحاق بكلية الدراسات «بنات»، بعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع بورسعيد علمي «بنات»، حيث يستوجب على الطالبة التي تم ترشيحها من قبل مكتب التنسيق، اتباع الخطوات التالية:

1- تسديد مصروفات الكلية عن طريق فوري على كود خدمة 822.

2- الدخول على الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاقhttps://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/Index

3- التوجه إلى الكلية لتقديم الملف.