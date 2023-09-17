أعلن الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع بورسعيد أدبي «بنات» والتي من بينها نتيجة تنسيق كلية الدراسات الإسلامية والعربية ببورسعيد للطالبات الناجحات في الثانوية الأزهرية، للعام الحالي بدرجة نجاح 322 درجة كحد أدني.

نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع بورسعيد أدبي «بنات»

وتنشر «الوطن» نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع بورسعيد أدبي بنات، بدرجة نجاح 322 درجة كحد أدني:

تستقبل كلية الدراسات الاسلامية والعربية ببورسعيد الطالبات الناجحات، بعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع بورسعيد أدبي «بنات» في الشعب التالية:

شعبة الشريعة الإسلامية «انتظام» الطلاب الناجحين الحاصلين على 380 درجة بنسبة 60.32%.

شعبة الشريعة الإسلامية «انتساب» الطلاب الناجحين الحاصلين على327 درجة بنسبة 51.90% شعبه أصول الدين «انتظام» للطالبات الناجحات الحاصلات على 367 درجة بنسبة 58.25%.

شعبه أصول الدين «انتساب» للطالبات الناجحات الحاصلات على 322 درجة بنسبة 51.11%.

شعبة اللغة العربية «انتظام» للطالبات الناجحات الحاصلات على 322 درجة بنسبة 51.11%.

شعبة اللغة العربية «انتساب» للطالبات الناجحات الحاصلات على 334 درجة بنسبة 53.02%.

المستندات المطلوبة للالتحاق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية

وقد حددت كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر فرع بورسعيد شروطا للالتحاق بكلية الدراسات «بنات»، بعد إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2023 فرع بورسعيد أدبي «بنات» ويستوجب على الطالبة التي تم ترشيحها من قبل مكتب التنسيق، اتباع الخطوات التالية:

1- تسديد مصروفات الكلية عن طريق فوري، على كود خدمة 822.

2- الدخول على الرابط التالي لاستكمال البيانات وطباعة طلب الالتحاقhttps://www.azu.edu.eg/azharsr/Facs/Index

3- التوجة إلى الكلية لتقديم الملف.