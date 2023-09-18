مصطفى عمار: «المتحدة» كيان قوي يقف أمام تدمير صناعة الفن

قال الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، إن الشركة المتحدة نظمت أجور الفنانين وأقرت حدًا معقولًا: «مفيش حاجة اسمها النجم ياخد 70 مليون جنيه في مسلسل تكلفته 100 مليون، دي كارثة على الصناعة كانت بتحصل قبل ظهور المتحدة».

ورد على مزاعم تحكم الشركة المتحدة في السوق الدرامي، خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج «ملعب الفن»، عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»، قائلا: «السنة اللي فاتت تم إنتاج 30 مسلسل أنتجت منهم المتحدة 8 بشكل مباشر، والـ22 مسلسل لمنتجين آخرين».

عمار: مبقاش في فنان بلطجي ولا رقاصة تسيئ للمرأة

وتابع أن التصيد للشركة المتحدة لأنها كيان قوي يقف في وجه تدمير الصناعة ومبقاش في فنان بلطجي ولا رقاصة تسيئ للمرأة المصرية: «أصبح المصريون يشهدون مسلسلات بقيمة الاختيار والعائدون وجزيرة غمام وأبو العروسة ودراما راقي».