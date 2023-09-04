مصطفى عمار: لن يستطيع أحد محو محبة الفنان المصري من قلوب الجمهور العربي

وجّه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، رسالة إلى لجان السوشيال ميديا والمتربصين بالفن المصري وكارهي نجاح الدولة المصري والشركة المتحدة، قائلا: «مصر كبيرة للغاية وعظيمة للغاية وفن مصر مكمل ومسيطر على عقول وقلوب جميع بلاد الوطن العربي من المحيط للخليج».

«عمار»: لن يستطيع أحد أن يشوه صورة الفنان المصري

وأضاف «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»: «لن يستطيع أحد أن يمحي محبة الفنان المصري من قلوب الجمهور العربي، لن يستطيع أحد أن يشوه صورة الفنان المصري في عيون الجمهور العربي، فالفن عند العرب والمصريين يعني فن مصري، والنجاح يبدأ من هنا أرض مصر».

«عمار»: مصر كبيرة وجمهورها عظيم

وواصل: «من لم يقف على مسرح وغنا للجمهور المصري لم يعرف معنى النجاح، ومن لم يقف على خشبة مسرح في مصر وقدم مسرحيته والجمهور ضحك على كل كلمة يقولها، أعتقد أنه يعيش بنصف فنان، ونجم السينما الذي لم يعرض بدور العرض المصرية وحقق نجومية وانتشاراً يعيش كنصف ممثل».

واستكمل: «مصر كبيرة وجمهورها عظيم وربنا أعطانا منحة إن مينفعش حد يبقى نجماً إلا لما ينجح عندنا، مع كل احترامي لكل الدول العربية، لكن لن يستطيع أحد أن يصبح نجماً دون أن يحبه الجمهور المصري».