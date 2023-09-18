شارك في ملحمة الاختيار.. تفاصيل دور أشرف مصيلحي بالجزء الأول من المسلسل

شارك الفنان الراحل أشرف مصيلحي في ملحمة الاختيار بالجزء الأول في عام 2020 قبل معرفته بإصابته بمرض السرطان والذي اكتشفه منذ 3 سنوات، وبدأت رحلة معاناته مع المرض إلى أن رحل عن عالمنا منذ ساعات.

تفاصيل دور أشرف مصيلحي في الاختيار

وجسد أشرف مصيلحي خلال أحداث الجزء الأول من الاختيار دور أحمد توفيق زوج شقيقة الإرهابي هشام عشماوي، الذى قام بتجسيده الفنان أحمد العوضى خلال أحداث الجزء الأول من المسلسل.

وتدور أحداث الجزء الأول من مسلسل الاختيار حول حياة قائد الكتيبة 103 صاعقة أحمد المنسي الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح شمال سيناء.

مسلسل الاختيار 1 بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل، بجانب مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، أبرزهم محمد إمام ومحمد رجب وآسر ياسين وإياد نصار وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.