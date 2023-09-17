كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن موعد ومكان صلاة الجنازة على الراحل أشرف مصيلحي، إذ توفي منذ قليل بعد صراع مع مرض السرطان، دام لأكثر من ثلاث سنوات.

وقال أشرف زكي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن أسرة الفنان أشرف مصيلحي، ستقيم صلاة الجنازة غدا بعد صلاة الظهر من مسجد المشير طنطاوي، والعزاء الثلاثاء المقبل بعد صلاه المغرب بمسجد المشير.

وكان آخر عمل فني قدمه الفنان أشرف مصيلحي، مسلسل الطاووس عام 2021، وتدور أحداثه حول كمال الأسطول، محامِ مخضرم مهتم بقضايا التعويضات، لكن الظروف تضطره للتحقيق في إحدى القضايا التي تقلب حياته رأسًا على عقب.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنان جمال سليمان، وسهر الصايغ، وسميحة أيوب، ومن تأليف كريم الدليل، وإخراج روؤف عبد العزيز.