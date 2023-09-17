نقيب الممثلين: وفاة أشرف مصيلحي صدمة.. وسنعلن مكان وموعد العزاء بعد قليل

أعرب الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن حزنه الشديد بسبب وفاة أشرف مصيلحي، قائلا: «صدمة كبيرة.. الله يرحمه ويصبر أسرته، كان غالي علينا كلنا».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي والإذاعي مصطفى عمار، مقدم برنامج «ملعب الفن»، ورئيس تحرير «الوطن» عبر إذاعة «أون سبورت إف إم»: «سأصل منزل أسرته بعد دقيقة، ونعلن بعد قليل مكان وموعد العزاء».

وتوفي الفنان أشرف مصيلحي، قبل قليل، بعد صراع طويل مع المرض، حسبما أعلن الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية.

وقال زكي، لـ«الوطن»، إن الأسرة لم تحدد بعد موعد جنازة وعزاء الفنان أشرف مصيلحي، مطالبًا الجمهور بالدعاء له بالرحمة والمغفرة.