«المنوفية للموسيقى العربية» تتألق في مئوية سيد درويش

أقام قصر ثقافة شبين الكوم ليلة فنية لفرقة المنوفية للموسيقى العربية على مسرح قصر ثقافة شبين الكوم بقيادة الفنان محمد تعيلب والتي أمتعت الجمهور كعادتها دائماً بمجموعة من الأغاني الجميلة شدت بها كوكبة من الأصوات المتميزة، بمناسبة الاحتفال بذكرى مرور مائة عام على وفاة سيد درويش.

احتفال قصر ثقافة شبين الكوم بمئوية سيد درويش

يأتي هذا الحفل في إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بمئوية سيد درويش من خلال فرع ثقافة المنوفية برئاسة أحمد فوزي التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.

تفاعل الجمهور مع الأغاني في قصر ثقافه شبين الكوم

وشهد قصر ثقافة شبين الكوم إقبالا كبيراً من المواطنين للاستمتاع بالحفل الغنائي احتفالا بذكرى مرور مائة عام على وفاة سيد درويش، وسط أجواء احتفالية مميزة وتفاعل الجمهور مع أغاني الفنانين الراحل.

ويعد فنان الشعب سيد درويش هو أحد أهم الموسيقيين العرب على مدار التاريخ فهو مجدد الموسيقى العربية، وقد لعبت الصدفة دورها في حياته عندما سمعه الأخوان أمين وسليم عطا الله وهما من أشهر المشتغلين في الفن في ذلك الوقت وقررا أن يصحباه برفقتهم في رحلتهم الفنية إلى الشام ومن هنا بدأ نقش تاريخ «فنان الشعب» في عالم الفن.