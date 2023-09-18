محافظ كفر الشيخ: 8 مساجد تحصل على شهادة ضمان الجودة

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن حصول المسجد الكبير ومسجد كحيلو بمركز سيدي سالم، على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، ليُصبح إجمالي ما تم اعتماده لـ8 مساجد على مستوى المحافظة حتى الآن، بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، والدكتور عبد القادر سليم، مدير إدارة الدعوة.

المحافظ يقدم التهنئة للمسئولين بمديرية الأوقاف

وقدّم المحافظ، التهنئة للمسئولين بمديرية الأوقاف، وللقائمين على المساجد لحصولهم على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، متمنياً حصول جميع مساجد كفر الشيخ على هذه الشهادة.

مساجد كفر الشيخ الحاصلة على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنّ المسجد الكبير ومسجد كحيلو بمركز سيدي سالم يعدّان من المساجد الرائدة والمعروفة على مستوى المحافظة وتُقام بهما كافة الاحتفالات الدينية الرسمية، وهما سابع وثامن مسجد في محافظة كفر الشيخ، يحصلان على شهادة ضمان الجودة والاعتماد بعد مسجد الفتح الشهير بـ«الاستاد» بمدينة كفر الشيخ، ومسجد سيدي فتح اللّه ومسجد النور ومسجد الفتح بمدينة بلطيم، والمسجد الكبير بقرية العيسوية بمركز سيدي سالم، ومسجد المرسى بمدينة بيلا.