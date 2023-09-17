المسجد الكبير بسيدي سالم في كفر الشيخ يحصل على شهادة الاعتماد

حصل المسجد الكبير في مدينة سيدي سالم بمحافظة كفر الشيخ، على اعتماد وضمان الجودة من الفئة «أ»، والتي يتم منحها من قبل وزارة الأوقاف وجهات الاعتماد المختصة للمساجد التي تتميز في المباني الهندسية، ومستوى النظافة العامة، والالتزام من قبل العاملين بها، والصيانة الشاملة للمساجد، وعقد العديد من الندوات العلمية والدينية التي تعود على الفرد المسلم بالنفع والخير الكثير ولصالح مصرنا الغالية.

التميز والمتابعة والجودة

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف في محافظة كفر الشيخ، في بيان، أن العديد من المساجد في محافظة كفر الشيخ حصلت على ضمان الاعتماد والجودة من الفئة الأولى، وذلك جراء جهد وعمل متواصل من قبل العاملين بمديرية الأوقاف، وبتوجيهات من الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على ضرورة الارتقاء بالمستوى العام والنظافة والصيانة بالمساجد ونشر القيم والفضيلة.

5 آلاف مسجد في كفر الشيخ

وأشار وكيل وزارة الأوقاف في كفر الشيخ إلى أن المحافظة تشتهر ببناء الكثير من المساجد، والتي يذكر فيها اسم الله، ويتعبدون بها ويقيمون الصلوات الـ 5 ويحرص الكثيرون منهم على حضور الندوات الدينية التي تظهر جوانب الإسلام الوسطي الحنيف.