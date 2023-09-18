عضو «القومي للأجور»: قرارات الرئيس السيسي استهدفت الفئات الأقل دخلا‏

قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن ‏حزمة قرارات الرئيس السيسي حول زيادة المعاشات ورفع الأجور ‏فضلًا عن الإعفاءات وعلاوة الغلاء المعيشي تستهدف الفئات الأقل دخلًا بصورة ‏كبيرة للغاية.

جشع التجار وراء ارتفاع الأسعار

وأضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» تقدم الإعلامي يوسف ‏الحسيني عبر القناة الأولى، أنه في حالة زيادة المرتبات وسط ارتفاع الأسعار ‏بشكل مستمر لن يكن له تأثير إيجابي على المواطنين لذلك يجب على الجميع ‏التكاتف والتعاون معا لمواجهة هذه الظاهرة، موضحًا أن أسباب ارتفاع الأسعار ‏يرجع لأمرين هما: جشع التجار والتضخم، ويجب السيطرة على مسألة الجشع بأي ‏وسيلة خلال الفترة المقبلة.‏

وتابع، أنه من الضروري وجود دور للغرف التجارية حول موضوع تحديد ‏الأسعار، فضلا عن وجود دور المجتمع المدني من خلال المبادرات في هذا الصدد، ‏موجها المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن أي تاجر يرع السعر.‏

وأكد: «المجلس القومي للأجور هو من يحدد الحد الأدنى للأجور والعلاوات، ‏وميزانيات المجلس تبدأ في يناير وليس شهر 7 مثل الحكومة»، مشيرا إلى أن عددًا ‏من شركات القطاع الخاص تدفع مرتبات كبيرة تتجاوز الحد الأدنى للأجور، ‏والبعض يلتزم بالحد الأدنى طبقا لقرارات الدولة، وهناك البعض أقل من الحد ‏الأدنى طبقا لظروف أصحاب الأعمال الصعبة، إذ إن إجبار بعض الشركات ‏بالالتزام بالحد الأدنى من الممكن أن يجعلها تغلق وتنهي أعمالها، مؤكدا على ‏ضرورة الحفاظ على استمرارية العمل للمواطنين.‏