عضو «القومي للأجور»: قرارات الرئيس السيسي استهدفت الفئات الأقل دخلا
كتب:
يارا أشرف
03:47 ص | الإثنين 18 سبتمبر 2023
مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور
قال مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور ونائب رئيس اتحاد العمال، إن حزمة قرارات الرئيس السيسي حول زيادة المعاشات ورفع الأجور فضلًا عن الإعفاءات وعلاوة الغلاء المعيشي تستهدف الفئات الأقل دخلًا بصورة كبيرة للغاية.
جشع التجار وراء ارتفاع الأسعار
وأضاف «البدوي»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «التاسعة» تقدم الإعلامي يوسف الحسيني عبر القناة الأولى، أنه في حالة زيادة المرتبات وسط ارتفاع الأسعار بشكل مستمر لن يكن له تأثير إيجابي على المواطنين لذلك يجب على الجميع التكاتف والتعاون معا لمواجهة هذه الظاهرة، موضحًا أن أسباب ارتفاع الأسعار يرجع لأمرين هما: جشع التجار والتضخم، ويجب السيطرة على مسألة الجشع بأي وسيلة خلال الفترة المقبلة.
وتابع، أنه من الضروري وجود دور للغرف التجارية حول موضوع تحديد الأسعار، فضلا عن وجود دور المجتمع المدني من خلال المبادرات في هذا الصدد، موجها المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن أي تاجر يرع السعر.
وأكد: «المجلس القومي للأجور هو من يحدد الحد الأدنى للأجور والعلاوات، وميزانيات المجلس تبدأ في يناير وليس شهر 7 مثل الحكومة»، مشيرا إلى أن عددًا من شركات القطاع الخاص تدفع مرتبات كبيرة تتجاوز الحد الأدنى للأجور، والبعض يلتزم بالحد الأدنى طبقا لقرارات الدولة، وهناك البعض أقل من الحد الأدنى طبقا لظروف أصحاب الأعمال الصعبة، إذ إن إجبار بعض الشركات بالالتزام بالحد الأدنى من الممكن أن يجعلها تغلق وتنهي أعمالها، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على استمرارية العمل للمواطنين.