فرحة المواطنين من «قبلي» لـ«بحري»: «الرئيس السيسي صادق بيتكلم من قلبه وحاسس بينا»

انتشرت حالة من السعادة والرضا بين المواطنين فى كل أرجاء البلاد، من وجه بحرى إلى وجه قبلى وفى مدن القناة، بالقرارات التى اتخذها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال زيارته لمحافظة بنى سويف، لتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشيدين بكلمته وخطابه إليهم، فهدف الزيارة لم يكن مجرد تفقُّد الأوضاع أو الاطلاع على تنمية المحافظة، بل كانت هناك نية مسبقة لتلبية احتياجات جميع فئات المجتمع وتخفيف معاناتهم عبر قرارات جريئة جاءت فى الوقت المناسب لتخفف عنهم حدّة الغلاء. ومن محافظة المنيا.

«رباب»: أسعدت المصريين

قالت رباب نصر إن قرارات الرئيس لم يتوقعها أحد، ولمست جميع فئات الشعب، خاصة البسطاء، فزيادة تكافل وكرامة والمعاشات جاءت فى الوقت المناسب وأسعدت الجميع، فهذه الزيادات ستساعد الأسر الأوْلى بالرعاية والأكثر احتياجاً على مواجهة الأعباء المعيشية الصعبة فى ظل موجة غلاء عالمى أثرت على جميع دول العالم.

وأكد محمد رمضان محمد أن قرارات الرئيس تساعد المواطنين على مواجهة الأعباء، وهذا فى حد ذاته يؤكد حرص الرئيس على الوقوف بجوار أبناء الشعب وإحساسه بجميع مشكلاتهم، وزيادة المعاشات ومرتبات الموظفين فى وقت واحد ترفع من معنويات أبناء الوطن.

وقال سراج صلاح إن زيارة الرئيس لمحافظة بنى سويف أثبتت أنه يقف بجانب شعبه بكل تفانٍ وإخلاص، وملتزم بتحقيق تقدم مصر وازدهارها، وتأكد للجميع أنه يسعى جاهداً لتحقيق تنمية شاملة وعادلة فى كل ربوع البلاد، فالإرادة الحازمة للرئيس السيسى والقرارات الجريئة التى اتخذها خلال هذه الزيارة لم تقتصر على بنى سويف وحدها، بل شملت محافظات أخرى فى القناة وأقاصى الصعيد، وهذا يعكس رؤية استراتيجية لتطوير وتحديث كل مناطق مصر، وتحقيق التوازن والعدالة الاجتماعية.

«شعبان»: رسائل أمل للشعب

ومن مركز فاقوس بالشرقية، قال المحاسب أيمن شعبان إن القرارات شجاعة وتُعد رسائل أمل إلى الشعب المصرى بأكمله، وكانت غير متوقعة فى هذه الظروف الصعبة التى تمر بها جميع دول العالم فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

وفى محافظة البحر الأحمر، قال أبوبكر الهوارى، من الغردقة، إن الشعب استقبل قرارات الرئيس بالفرحة، فيما قالت نرمين قطان، إن القرارات تمس كل فئات الشعب بما فيها المرأة المعيلة والمستثمرون، موضحة أن مدينة الغردقة شهدت طفرة كبيرة فى الاستثمارات والطرق، والجميع سيقف خلف الرئيس ويدعمه.

ومن أسيوط، أشار خالد جمال إلى أن القرارات جاءت فى الوقت المناسب لتخفيف حدّة الغلاء ومعاناة الشعب، وتحسين مستوى المعيشة، وتعكس الاهتمام العميق بالشعب وتطلعه إلى تحقيق الرضا والاستقرار للجميع، والشعب سيظل متفائلاً وملتزماً بالعمل الجاد لبناء مستقبل أفضل.

وقال محمد عبادة، من محافظة أسيوط، إن القرارات بمثابة التزام بتحسين حياة المصريين، فالقرارات الاقتصادية والاجتماعية التى اتخذها الرئيس السيسى ستسهم فى تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، وستؤدى هذه القرارات إلى تحسين حياة المواطنين، فهى رسالة أمل وتفاؤل لجميع المصريين.

وفى مدن القناة عبّر الأهالى عن فرحتهم بقرارات الرئيس بعد زيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، واصفين القرارات بأنها خطوة على الطريق الصحيح لرفع العبء عن المواطن محدود الدخل، خاصة مع الأزمة الاقتصادية العالمية. وقال علاء البعلى، موظف بمجلس مدينة القصاصين فى الإسماعيلية، إن الرئيس لا يعيش بمعزل عن المواطن البسيط ويعرف كل ما يتعرض له المواطن يومياً مع الظروف الاقتصادية اليومية، والقرارات جاءت لرفع العبء عن كاهله، وأفضل ما فيها أنها شملت أكثر الفئات التى تأثرت بالأزمة الاقتصادية.

ومن المنوفية، وجَّه أحمد شعبان، بالمعاش، الشكر للرئيس على إصدار قرار بزيارة المعاشات، قائلاً: «ربنا يخليه لينا ويحفظه ويحميه ودائماً حاسس بينا وكلنا دعم ليه فى الفترة القادمة»، مشيراً إلى أن حديث الرئيس كان مكاشفة لكل ما يهم المواطنين، مضيفاً: «الرئيس بيتكلم من قلبه وصادق وربنا يحفظ مصر».

ومن مركز قلين بكفر الشيخ، قالت فاطمة محمد سالم، إن الرئيس رحيم بشعبه وليّن القلب، ويخفف العبء عن كاهل صغار المزارعين لأنه يشعر بالمشكلات اليومية، وعشان كده بنحب الريس.

وأكد الدكتور شعبان المغنم، موظف بمديرية الطب البيطرى بكفر الشيخ، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، تؤكد أن الرئيس يفكر فى هموم ومصالح الشعب 24 ساعة، والرئيس حريص على دعم الموظفين. وقال الشيخ شعيب صقر، إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ، إن الرئيس رحيم بأصحاب الأجور المتدنية لذلك قام برفع أجور العمال، ليضرب بذلك أروع أمثلة الرحمة والمودة مع الشعب.`